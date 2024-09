Direct Guerre au Proche-Orient : "Nous sommes au bord d'une guerre totale", avertit le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell

"Je peux dire que nous sommes presque au bord d'une guerre totale." Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a averti lundi 23 septembre que le conflit entre Israël et le Hezbollah libanais menaçait de plonger le Moyen-Orient dans le chaos. Il a appelé à un cessez-le-feu entre les deux pays. Il a également dénoncé le fait que les civils "paient un prix intolérable, inacceptable", alors que près de 500 personnes sont mortes hier au Liban après les bombardements israéliens visant 1 600 cibles appartenant au Hezbollah. Ces frappes aériennes "ont causé le martyre de 492 personnes, dont 35 enfants et 58 femmes, et blessé 1 645 autres", a assuré le Centre des opérations d'urgence du ministère libanais de la Santé. Suivez notre direct.

Le G7 craint une escalade. Le cycle d'"actions et de réactions risque d'accroître la spirale de violence et de plonger tout le Moyen-Orient dans un conflit régional aux conséquences inimaginables", ont assuré les Etats du G7, dans un communiqué, en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York. La Chine, elle, a dénoncé des "attaques aveugles" contre les civils.

La France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Paris a appelé à la cessation immédiate des frappes "menées de part et d'autre" de la ligne de démarcation de l'ONU entre Israël et le Liban. Le nouveau ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a demandé "que se tienne une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Liban cette semaine", lors de l'Assemblée générale à New York.

Les Etats-Unis travaillent à une "désescalade". Avant une rencontre avec le président émirati Mohammed ben Zayed al-Nahyane à Washington, Joe Biden, qui arrive au bout de son mandat, a affirmé qu'ils allaient également discuter de leurs "efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza". Le dirigeant américain avait également assuré qu'il "travaillait à une désescalade" au Liban.