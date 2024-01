Direct Guerre au Proche-Orient : le ministre français des Armées se rend Israël pour rencontrer les familles d'otages du Hamas et Benyamin Nétanyahou

Une deuxième visite depuis le début de la guerre. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, rencontre ce lundi 22 janvier en Israël des familles d'otages du Hamas, avant de s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et plusieurs membres du cabinet de guerre pour évoquer la situation à Gaza et les risques d'escalade dans la région. Suivez notre direct.

Des frappes israéliennes sur Khan Younès. Au cours de la nuit de dimanche à lundi, des témoins ont fait état de frappes israéliennes mortelles vers Khan Younès, voire aussi de combats acharnés entre les soldats et des combattants du Hamas. Hors de Gaza, dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban, les sirènes anti-roquettes ont retenti dans la nuit, selon l'armée israélienne.

Le Hamas donne sa "version des faits" sur le 7 octobre. Le mouvement islamiste palestinien a reconnu que "peut-être que des erreurs ont eu lieu" dans le "chaos" provoqué par "l'effondrement soudain de l'appareil sécuritaire et militaire" à la frontière entre Israël et Gaza. Il a cependant nié avoir visé des civils, si ce n'est "par accident, et au cours de confrontations avec les forces d'occupation". Des vidéos diffusées montrent toutefois des hommes armés tuant sans discrimination en sol israélien.

Les familles d'otages plaident pour un accord. Dans la nuit, des proches des otages et des sympathisants se sont rassemblés près de la résidence officielle de Benyamin Nétanyahou, à Jérusalem, pour demander un accord en vue de leur libération. "Nous entendons parler d'une (proposition, ndlr) des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Nous demandons à notre gouvernement d'écouter, de s'asseoir à la table des négociations et de décider d'accepter cet accord ou tout autre accord qui conviendrait à Israël", a dit sur place Gilad Korenbloom, dont le fils est otage à Gaza.