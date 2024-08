Direct Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah libanais annonce lancer une attaque d'ampleur contre Israël, Tel-Aviv décrète l'état d'urgence

#PROCHE_ORIENT Depuis octobre, les violences entre Israël et le Hezbollah ont fait plus de 600 morts au Liban, principalement des combattants du mouvement chiite, et au moins 131 civils, selon un décompte de l'AFP. En Israël et sur le plateau du Golan syrien occupé, 23 militaires et 26 civils ont péri dans ces violences, selon les autorités israéliennes.