Direct Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah confirme la mort d'un deuxième commandant dans la frappe d'Israël sur la banlieue de Beyrouth, qui a fait au moins 14 morts vendredi

Deux prises de choix pour Israël. Le Hezbollah a annoncé samedi 21 septembre la mort d'un deuxième commandant dans la frappe aérienne lancée par Israël vendredi 20 septembre sur la banlieue sud de Beyrouth, qui a fait au moins 14 morts et 66 blessés. Le premier commandant dont le décès a été confirmé par les deux camps vendredi était Ibrahim Aqil, "chef de l'unité des opérations du Hezbollah, commandant de l'unité Radwan" selon l'armée israélienne. Le nom confirmé samedi par le Hezbollah est celui de Ahmad Mahmoud Wehbé, qui a dirigé les opérations militaires de la même unité Al-Radwan depuis les attentats du 7 octobre 2023 jusqu'au début de l'année 2024, selon un communiqué cité par plusieurs médias dont le quotidien libanais L'Orient-Le Jour ou le journal israélien Haaretz. Suivez notre direct.

L'utilisation de bipeurs et de talkie-walkies piégés pourrait constituer un crime de guerre, avertit l'ONU. "Le droit international humanitaire interdit l'utilisation d'appareils piégés ayant l'apparence d'objets inoffensifs", a déclaré a averti le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, devant le Conseil de sécurité vendredi 20 septembre. Le ministre libanais des Affaires étrangères a également qualifié de "terrorisme" les explosions simultanées de bipeurs, talkies-walkies et autres appareils de transmission du Hezbollah au Liban survenues mardi et mercredi, qui ont fait au moins 37 morts et 2 931 blessés.

Israël continue de bombarder Gaza. Deux frappes ont fait au moins 14 morts vendredi matin, selon la Défense civile palestinienne. L'une d'elles a visé une maison du camp de Nousseirat (centre), faisant huit morts, tandis que six personnes, dont des enfants, ont été tuées dans le bombardement d'un immeuble dans la ville de Gaza (nord), selon cette source. Plus de 41 272 Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

Israël conteste la demande de mandat d'arrêt international contre Benyamin Nétanyahou. Le procureur de la Cour pénale internationale avait requis en mai des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, ainsi que des dirigeants du Hamas, pour des soupçons de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Vendredi, Israël a présenté "sa contestation officielle remettant en cause la compétence juridictionnelle de la CPI [dans cette affaire] ainsi que la légalité de la requête du procureur", a écrit le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères sur le réseau X.