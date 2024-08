Direct Guerre au Proche-Orient : le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh doit être enterré au Qatar, le mouvement islamiste palestinien appelle à une "journée de colère"

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, assassiné mercredi en Iran après une attaque imputée à Israël, doit être enterré vendredi 2 août au Qatar. Après des funérailles officielles à Téhéran (Iran) marquées par des appels à la vengeance, une cérémonie de prières aura lieu à la mosquée Imam Mohammad ben Abdel Wahhab, la plus grande de la capitale, Doha. A cette occasion, le Hamas a appelé à une "journée de colère" et demandé que "des marches de colère partent de chaque mosquée". Suivez notre direct.

Ismaïl Haniyeh a été tué mercredi par un "projectile aérien", selon les médias locaux, dans l'une des résidences réservées aux anciens combattants dans le nord de Téhéran, après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président iranien Massoud Pezeshkian. L'Iran, le Hamas et le Hezbollah libanais ont accusé Israël de cet assassinat. Mais selon l'armée israélienne, la seule frappe menée cette nuit-là au Moyen-Orient est celle qui a tué Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Des craintes d'une extension de la guerre. Les attaques de Téhéran et Beyrouth ont ravivé les craintes d'une extension de la guerre à l'ensemble du Moyen-Orient, entre Israël d'une part, l'Iran et les groupes qu'il soutient au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen d'autre part. Le président américain Joe Biden s'est notamment déclaré "très inquiet" des tensions au Moyen-Orient et a estimé que l'assassinat du chef du Hamas n'avait "pas arrangé" la situation.

Enquête sur l'attaque d'un convoi humanitaire en avril. L'attaque qui a coûté la vie, le 1er avril, à sept travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza est le résultat de "sérieuses défaillances" de l'armée israélienne, selon le rapport d'enquête du gouvernement australien rendu public vendredi. Parmi les défaillances pointées figure l'"identification erronée" de la cible, un convoi de l'ONG américaine World Central Kitchen pris pour des véhicules du mouvement islamiste Hamas.