Direct Guerre au Proche-Orient : le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell accuse Israël d'avoir "créé" et "financé" le Hamas

L'Europe hausse le ton. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a accusé, vendredi 19 janvier, Israël d'avoir "créé" et "financé" le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza et à l'origine de l'attaque sans précédent du 7 octobre en sol israélien. Une déclaration qui intervient alors que le Premier ministre israélien a réaffirmé son opposition à la création d'un Etat palestinien. "Nous pensons qu'une solution à deux Etats doit être imposée de l'extérieur pour ramener la paix. Même si, et j'insiste, Israël réaffirme son refus et, pour l'empêcher, il est allé jusqu'à créer lui-même le Hamas", a déclaré Josep Borrell. Suivez notre direct.

De nouvelles frappes isréaliennes. Dans la nuit de vendredi à samedi 20 janvier, les forces israéliennes ont bombardé le nord et le sud de Gaza, notamment le secteur de Khan Younès (sud), nouvel épicentre des combats au sol et des raids aériens après une première phase de la guerre concentrée dans le nord du territoire. Tôt samedi le ministère de la Santé du Hamas avait fait état d'au moins 90 morts au cours de la nuit.

Tensions entre les Etats-Unis et Israël. Principal allié d'Israël et soutien clé dans sa guerre contre le Hamas, les Etats-Unis ont appelé ces dernières semaines l'armée israélienne à réduire le nombre des victimes civiles dans ses opérations et réitéré leur appui à la création d'un Etat palestinien, sujet au centre de dissensions avec le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Un conflit qui s'étend. Les Houthis yéménites ont revendiqué de nouveaux tirs contre un pétrolier américain dans le Golfe d'Aden, provoquant de nouvelles frappes américaines vendredi contre eux.