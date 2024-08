Direct Guerre au Proche-Orient : au moins neuf morts dans une frappe israélienne au sud du Liban, selon le ministère de la Santé

Le ministère libanais de la Santé a annoncé, samedi 17 août, qu'une frappe israélienne dans le secteur de Nabatieh, a causé la mort d'au moins neuf personnes, dont une femme et ses deux enfants. Cinq personnes ont aussi été blessées dans cette frappe, dont deux sont dans un état critique, précise le ministère. L'armée israélienne a pour sa part expliqué avoir frappé " un entrepôt d'armes du Hezbollah" dans la région libanaise de Nabatieh, ainsi que "des structures militaires" du mouvement islamiste dans les régions de Hanine et de Maroun El Ras. Suivez notre direct.

Washington a présenté une proposition remaniée d'accord pour un cessez-le-feu à Gaza. Les discussions sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza reprendront au Caire la semaine prochaine, selon un communiqué commun des Etats-Unis, du Qatar et de l'Egypte. Un accord n'a "jamais été aussi proche", a assuré le président américain vendredi, Joe Biden, qui s'est entretenu avec les dirigeants égyptien et qatari.

Antony Blinken attendu en Israël. Joe Biden a souligné dans un communiqué que le chef de la diplomatie américaine effectuera une nouvelle visite diplomatique, "pour souligner que (...) l'accord complet de cessez-le-feu et de libération des otages était en vue, personne dans la région ne devrait agir pour saper ce processus".

La France condamne l'attaque de colons juifs en Cisjordanie. "Tout acte qui viendrait à déstabiliser un processus de négociation et de conclusion d'un accord, notamment sur le cessez-le-feu" à Gaza en contrepartie d'une libération des otages détenus dans le territoire palestinien en guerre, "est inacceptable et encore plus inacceptable dans cette période que nous vivons", a déclaré Stéphane Séjourné en visite à Jérusalem.