Direct Guerre à Gaza : le Hamas et Israël quittent les pourparlers du Caire sans accord

#ISRAEL_PALESTINE Le projet de résolution présentée par les Emirats arabes unis prévoit d'octroyer sans attendre "à titre exceptionnel et sans que cela constitue un précédent", une série de "droits et privilèges supplémentaires" aux Palestiniens. Excluant sans ambiguïté le droit de voter et d'être candidat au Conseil de sécurité, le texte leur permettrait par exemple de soumettre directement des propositions et des amendements, sans passer par un pays tiers, ou encore de siéger parmi les Etats membres par ordre alphabétique.