Direct Guerre à Gaza : le chef de la diplomatie américaine appelle le ministre de la Défense israélien pour discuter d'une trêve

Après bientôt huit mois de guerre, des bombardements israéliens meurtriers continuent de cibler la bande de Gaza, lundi 3 juin. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a pressé le Hamas, dimanche, d'accepter le plan israélien en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. "Le secrétaire d'Etat a salué la volonté d'Israël de conclure un accord et a affirmé qu'il incombe au Hamas de l'accepter", a déclaré son porte-parole, Matthew Miller, après un appel téléphonique d'Anthony Blinken au ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Les deux responsables se sont appelés pour parler de "la proposition de parvenir à un cessez-le-feu plein et entier" dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages du Hamas. Suivez notre direct.

Un nouvel accord "global" de cessez-le-feu en discussion. L'échange entre Anthony Blinken et Yoav Gallant intervient alors que le président américain a affirmé, le 31 mai, lors d'une conférence de presse, qu'Israël avait proposé un nouvel accord "global" de cessez-le-feu au Hamas. Cette feuille de route prévoit dans une première phase, selon Joe Biden, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages, notamment des femmes et des malades, et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte, médiateurs dans le conflit, ont appelé, samedi, le Hamas et Israël "à finaliser" cet accord.

L'offensive se poursuit à Rafah. A Gaza, malgré les protestations de la communauté internationale, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah, une ville frontalière avec l'Egypte dans le sud du territoire palestinien, destinée selon elle à détruire les derniers bataillons du mouvement islamiste. Le Croissant-Rouge palestinien a dit recevoir des appels à l'aide de civils mais ajouté que les bombardements rendaient "très difficile" l'accès à Rafah. Environ un million de Palestiniens, selon l'ONU, ont déjà fui la ville face à la progression des troupes israéliennes. Au total, au moins 19 personnes ont péri dans des frappes et des tirs au cours de la nuit, dont six au camp de réfugiés de Bureij et dix dans le secteur de Armadhiya, près de Khan Younès, selon des sources médicales.

De nouvelles frappes en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Israël a frappé, dans la nuit de dimanche à lundi, une usine des environs d'Alep, dans le nord de la Syrie, y tuant "au moins douze combattants pro-iraniens de nationalités syrienne et étrangères". Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël a frappé à des centaines de reprises ce pays, en visant l'armée du régime de Bachar Al-Assad et les groupes pro-iraniens qui y sont implantés et le soutiennent.