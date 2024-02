Direct Guerre à Gaza : la pression internationale s'intensifie pour un accord entre Israël et le Hamas

#ISRAEL_PALESTINE La Chine appelle Israël à arrêter "au plus vite" son opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, afin "d'empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore". Pékin "s'oppose et condamne les actions qui portent atteinte aux civils et violent le droit international", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.