Direct Guerre à Gaza : Joe Biden appelle le Qatar et l'Egypte à faire pression sur le Hamas

Commençons par revenir sur les principaux faits de la nuit :

• #CHATEAUROUX Le mineur mis en examen pour le "meurtre" de Matisse à Châteauroux a été placé en détention , a annoncé le parquet. La mère du suspect, qui a "asséné des gifles à la victime" selon la procureure, a quant à elle été mise en examen pour "violences volontaires" sur "personne vulnérable" et placée sous contrôle judiciaire.

• #DEPARDIEU Gérard Depardieu va être jugé en octobre pour agressions sexuelles, a annoncé le parquet de Paris. Il sera jugé "pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes, sur le tournage du film Les Volets Verts", précise le parquet à France Télévisions . Placé en garde à vue ce matin, l'acteur a été auditionné toute la journée dans les locaux de la police judiciaire parisienne pour des faits datant de 2014 et 2021.

• #ISRAEL_PALESTINE Le Hamas va donner une réponse à la proposition de trêve dans la bande de Gaza formulée par l'Egypte "aussi vite que possible", selon une source proche du mouvement palestinien à l'AFP. Le président américain Joe Biden a demandé aux dirigeants du Qatar et de l'Egypte de "faire tout leur possible" pour obtenir du Hamas, dont la délégation a quitté Le Caire hier, la libération des otages israéliens.