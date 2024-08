Direct Guerre à Gaza : Benyamin Nétanyahou accuse son ministre de la Défense de tenir un "discours anti-Israël"

Benyamin Nétanyahou a véhément répondu lundi 12 août à son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui l'a accusé, selon des médias, de "retarder" un accord de trêve dans la bande de Gaza. "Quand Gallant adopte le discours anti-Israël, il réduit les chances d'arriver à un accord de libération des otages", a dit le Premier ministre israélien dans un communiqué de son bureau. "Israël n'a qu'un choix : la victoire totale, qui signifie l'élimination des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et la libération des otages (...) tout le monde y est tenu, M. Gallant inclus", a-t-il ajouté. Suivez notre direct.

Les Etats-Unis mettent en garde contre une attaque iranienne "significative" contre Israël. Ils "partagent la préoccupation" d'Israël à propos d'une attaque imminente venant de l'Iran et des groupes alliés de Téhéran dans la région, a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Washington, qui a renforcé ces derniers jours sa présence militaire au Moyen-Orient, prévoit selon lui "une série d'attaques conséquentes", pouvant intervenir dès "cette semaine".

Le Hamas annonce que ses combattants ont tué un otage. Le porte-parole de la branche armée du mouvement terroriste palestinien a aussi affirmé lundi que les combattants de son mouvement avaient "blessé deux otages femmes", dans "deux incidents séparés". L'armée israélienne a peu après affirmé "ne pas avoir dans l'immédiat d'informations lui permettant de confirmer ou d'infirmer les allégations du Hamas".

Un Palestinien tué par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Cet homme de 18 ans a été abattu à Qalqilya, selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne affirme de son côté l'avoir "neutralisé" parce qu'il avait "tiré sur un civil israélien qui était dans la ville".

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne appellent à un cessez-le-feu. Ils mettent en garde "l'Iran et ses alliés" contre toute "nouvelle escalade" du conflit. "Les combats doivent cesser tout de suite et tous les otages encore détenus par le Hamas doivent être libérés", ont déclaré les dirigeants de ces trois pays dans une déclaration commune, relayant l'appel de leurs homologues américain, égyptien et qatarien "à la reprise immédiate des négociations".