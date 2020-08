DIRECT. Accord avec Israël : la Turquie accuse les Emirats arabes unis de "trahir la cause palestinienne"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ISRAEL

: Même son de cloche du côté d'Ankara, qui reproche à Abou Dhabi de "trahir la cause palestinienne" en acceptant de signer un accord de normalisation des relations avec Israël soutenu par les Etats-Unis. "Les Emirats arabes unis s'efforcent de présenter cela comme une sorte de sacrifice pour la Palestine, alors qu'ils trahissent la cause palestinienne pour servir leurs petits intérêts", dénonce le ministère turc des Affaires étrangères. "L'histoire et la conscience des peuples de la région n'oublieront pas cette hypocrisie et ne la pardonneront jamais", a-t-il ajouté.

: Les Emirats essuient ce matin de nombreuses critiques après l'accord historique conclu avec Israël. Téhéran dénonce ce matin une "stupidité stratégique". "Le peuple opprimé de Palestine et toutes les nations libres du monde ne pardonneront jamais la normalisation des relations avec l'occupant et le régime criminel d'Israël et la complicité des crimes du régime", déclare le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

: Voici le point sur l'actualité :



• Cas positifs, hospitalisation, décès, les indicateurs de l'épidémie "continuent de se dégrader" en France où la transmission du virus "s'accentue", "plus particulièrement" chez les jeunes : la direction générale de la santé sonne l'alarme autour du Covid-19 dans la torpeur du mois d'août. Paris et les Bouches-du-Rhône ont été officiellement classés ce matin en "zones actives" de circulation du virus.



• Le Royaume-Uni va réimposer à compter de samedi une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas, en raison d'une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces deux pays. Cette mesure pourrait provoquer un retour massif des quelque 500 000 touristes britanniques actuellement en vacances en France.



• Les Emirats arabes unis et Israël doivent signer d'ici trois semaines à Washington un accord historique destiné à normaliser leurs relations, ce qui ferait d'Abou Dabi la troisième capitale arabe seulement à suivre ce chemin depuis la création de l'Etat hébreu, même si les lectures divergent sur le projet israélien d'annexion de territoires palestiniens.



• Leipzig, solide et réaliste, a battu l'Atlético de Madrid (2-1) à son propre jeu, jeudi à Lisbonne, pour rejoindre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions.

: Après l'accord conclu avec les Emirats, Israël va-t-il arrêter l'annexion des territoires palestiniens ? Si aux yeux des Emirats, cela ne fait aucun doute, Benyamin Nétanyahou ne l'entend pas de cette oreille, loin de là : l'annexion de pans de ce territoire palestinien occupé est "reportée" mais Israël n'y a "pas renoncé". "J'ai apporté la paix, je réaliserai l'annexion", a-t-il même proclamé hier soir.

: Le président américain Donald Trump a donc annoncé cette nuit que l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis serait signé d'ici trois semaines à la Maison Blanche. Lors de sa conférence de presse quotidienne, le dirigeant américain a remercié le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le prince héritier d'Abou Dabi, le cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, "deux personnes fantastiques, pour leur vision et leur qualité de leaders".

: Petit point sur l'actualité ? Petit point sur l'actualité !



• Le Royaume-Uni va réimposer à compter de samedi une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas, en raison d'une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces deux pays. Cette mesure pourrait provoquer un retour massif des quelque 500 000 touristes britanniques actuellement en vacances en France.



• Les Emirats arabes unis et Israël doivent signer d'ici trois semaines à Washington un accord historique destiné à normaliser leurs relations, ce qui ferait d'Abou Dabi la troisième capitale arabe seulement à suivre ce chemin depuis la création de l'Etat hébreu, même si les lectures divergent sur le projet israélien d'annexion de territoires palestiniens.



• Leipzig, solide et réaliste, a battu l'Atlético de Madrid (2-1) à son propre jeu, jeudi à Lisbonne, pour rejoindre le Paris SG en demi-finale de la Ligue des champions.



• L'aciérie d'Ascoval semble enfin sortie de la crise, après des années d'incertitudes et de rebondissements douloureux : Bercy a validé hier soir sa reprise par un britannique, Liberty Steel, en commun avec l'usine de rails d'Hayange, et conclut ainsi un interminable feuilleton industriel.