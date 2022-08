Deux Palestiniens tués dans une opération israélienne en Cisjordanie occupée

Deux Palestiniens ont été tués dans une opération des forces israéliennes à Naplouse, en Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne mardi 9 août. Un haut responsable des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, branche armée du mouvement Fatah, et un autre combattant ont été tués dans le raid, a-t-elle précisé. Elle a affirmé que ses soldats avaient "encerclé la maison de l'homme recherché" à Naplouse et qu'"il y a eu des échanges de tirs". Selon le Croissant-Rouge palestinien, au moins 30 Palestiniens ont été blessés lors de l'opération.

Des échauffourées ont éclaté dans d'autres parties de Naplouse, où des Palestiniens ont lancé des pierres contre les soldats israéliens. "Des dizaines d'émeutiers ont lancé des pierres et des explosifs sur les soldats qui ont riposté avec les moyens de dispersion et par des tirs. Plusieurs personnes ont été blessées, a ajouté l'armée israélienne. Nos forces ont ensuite quitté la ville et aucune victime n'est à déplorer dans nos rangs."

Le raid de l'armée survient deux jours après qu'une trêve a été signée entre l'Etat hébreu et le mouvement palestinien armé Jihad islamique. Cet accord a permis la fin d'une opération israélienne dans la bande de Gaza, où 46 Palestiniens ont été tués, selon un bilan palestinien.