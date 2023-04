Violences au Proche-Orient : deux Israéliennes tuées en Cisjordanie dans l'attaque de leur voiture

Les deux femmes voyageaient à bord d'un véhicule qui a essuyé des tirs dans le nord-est de la Cisjordanie occupée.

Deux Israéliennes ont été tuées, vendredi 7 avril, en Cisjordanie occupée, dans une attaque contre leur véhicule, après des frappes israéliennes contre la bande de Gaza et le sud du Liban. Selon l'armée israélienne, leur véhicule a été attaqué dans le nord-est de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Elle a annoncé avoir bloqué les routes dans le secteur et lancé des recherches pour retrouver les "terroristes" qui ont tiré sur le véhicule.

Cette attaque est le dernier épisode en date d'une brusque montée de tension au Proche-Orient. Elle survient après des frappes israéliennes à Gaza et au Liban, lancées après une accalmie toute relative du conflit israélo-palestinien observée depuis le début du ramadan, le 23 mars. Ces frappes constituent une escalade sur le front israélo-libanais sans équivalent depuis 2006. Les raids aériens ont commencé peu avant minuit à Gaza et duré plusieurs heures, et les bombardements sur le sud du Liban, brefs, ont eu lieu vers 3 heures du matin.

Au Liban, l'armée israélienne a affirmé avoir frappé trois "infrastructures" appartenant au Hamas, dans la zone de Rachidiyé, où se trouve un camp de réfugiés palestiniens, près de Tyr. C'est la première fois qu'Israël confirme avoir attaqué le territoire libanais depuis avril 2022. Jeudi, jour de la Pâque juive, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. Ces tirs ont eu lieu au lendemain de l'irruption violente, mercredi, de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, afin d'en déloger des Palestiniens.