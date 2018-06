Désintox. Shakira boycotte Israël ?

A l'origine de ce malentendu : plusieurs médias israéliens qui ont annoncé, début mai, la venue de la chanteuse colombienne, le 9 juillet, dans le cadre d'une tournée mondiale. Pour la télé israélienne Hadashot TV, pas de doute : la pop star se produirait dans le parc Hayarkon de Tel Aviv à cette date. Dans un climat de haute tension entre Jérusalem et Gaza, plusieurs internautes se manifestent alors pour demander à la chanteuse d’annuler son concert.

Le compte Twitter pro-palestinien @Aoude demande, par exemple, à la chanteuse de ne pas « divertir l'occupation et d'annuler sa venue ». Rebondissement : le 28 mai, le promoteur des concerts, Live Nation, dément sur Twitter la tenue de ce concert. Non pas par choix politique, mais simplement parce qu’aucune date n’était possible pour cet été. « Shakira et Live Nation espèrent proposer une date à ses fans en Israël dans le futur », ajoute le promoteur dans son tweet. Sur les réseaux sociaux, le démenti du promoteur se transforme alors rapidement en geste politique contre Israël. Certains affirment ainsi que la chanteuse colombienne Shakira a « annulé » sa participation à un concert en Israël. D'autres la remerciant d'avoir pris sa décision, avec une photo de Yasser Arafat, activiste et homme d'Etat palestinien.

La vraie information est pourtant ailleurs : les médias se sont trompés en affirmant que la chanteuse se produirait en Israël cet été.