Désintox. Gaza : non, l'Agence France Presse n'a pas dressé un bilan de victimes partisan des Palestiniens

L'Agence France Presse tiendrait-elle un décompte spécifique, et partial, des victimes du conflit israelo-palestinien ? C'est l'accusation d'Europe Israël.

Le site Europe Israël, dont la ligne éditoriale affiche un soutien sans faille à l’État hébreu, l'affirme dans un article du 18 mai : « l’AFP inclut les terroristes décédés dans le nombre de civils morts. Aucune autre agence de presse n’a osé mentir ainsi ».

Ce qui est vrai, c'est que l'AFP, en évoquant les pertes à Gaza, ne fait pas de distinction entre les militants du Hamas, les combattants, ou les civils. En général, la seule précision porte sur le nombre d'enfants tués. Dans une dépêche datant du 17 mai, on lit par exemple : « depuis le 10 mai, 198 Palestiniens ont été tués dont au moins 58 enfants, et plus de 1 300 blessés. »

Difficile, pourtant, d'y voir une preuve de partialité. Car aucun média ne donne le détail des civils et des combattants côté palestinien. Pour la bonne raison que celui-ci n'est pas accessible. En effet, l'immense majorité des médias internationaux s'appuient, pour les victimes palestiniennes, sur les chiffres du ministère de la Santé à Gaza. Lequel donne le nombre des morts, en précisant uniquement le nombre d'enfants décédés, de femmes et de personnes âgées.

Résultat : les autres agences de presse, Reuters ou AP, donnent les chiffres de la même manière que l'AFP. Parfois, il arrive à ces agences de préciser que parmi les victimes figurent des combattants du Hamas, sans les dénombrer. Comme dans cette dépêche de l'AFP précisant : « les affrontements ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants et de nombreux combattants du Hamas et du Jihad islamique ». Mais aucun média, faute de pouvoir le faire, ne livre de bilans séparés des civils et des combattants.

