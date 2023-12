Des images de prisonniers palestiniens devenues virales choquent

Plus de deux millions de personnes sont actuellement prises au piège dans le sud de la bande de Gaza.

Des images de prisonniers palestiniens ont fait le tour des réseaux sociaux et interpellent le monde entier : on y voit des hommes presque nus, assis en rang, les uns derrière les autres dans une rue de Gaza. Les images ont été diffusées par l’armée israélienne qui a affirmé qu’il s’agissait de prisonniers palestiniens. Selon l’armée, certains seraient des partisans du Hamas.

Outil de communication israélien

Ces hommes auraient été forcés de se déshabiller et mis en rang : "Nous recherchons qui est lié au Hamas et qui ne l’est pas. Nous arrêtons tout le monde et les interrogeons, nous continueront à démanteler toutes les zones jusqu’à ce que nous ayons terminé", affirme le porte-parole de l’armée israélienne.

La situation interroge jusqu’à l’allié le plus puissant d’Israël, les États-Unis. Antony Blinken, secrétaire d'État américain, a dénoncé jeudi un "fossé entre les intentions de protéger les civils et les résultats réels observés sur le terrain". Israël promet de ne pas attaquer les camps de l’ONU, déjà saturés.