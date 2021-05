Conflit Israël-Palestine : cessez-le-feu, rôle du Hamas, de Nétanyahou... Posez vos questions à la chercheuse Leïla Seurat. Elle y répond dès 14 heures

Plusieurs syndicats, partis, associations et médias dont la CGT, Solidaires, Attac, SOS Racisme, L'Humanité, La France Insoumise et le NPA appellent à une "journée nationale de manifestation" le 12 juin "pour les libertés et contre l'extrême-droite". Les signataires de cet appel, publié sur le site de La France insoumise, évoquent un "climat politique et social alarmant" et déplorent l'adoption de "lois liberticides" qui "organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle".