Conflit Israël-Hamas : soupçonné "d'apologie du terrorisme", le défenseur Youcef Atal est suspendu par l'OGC Nice

Le joueur est suspendu "jusqu'à nouvel ordre" par le club, a appris mercredi France Bleu Azur. Il avait présenté ses excuses après avoir relayé une vidéo appelant à "un jour noir pour les juifs".

Soupçonné "d'apologie du terrorisme", le défenseur de l'OGC Nice Youcef Atal est suspendu par le club "jusqu'à nouvel ordre", rapporte France Bleu Azur mercredi 18 octobre. Le joueur a présenté ses excuses après avoir relayé sur Instagram une vidéo appelant à "un jour noir pour les juifs". "J'ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n'était pas mon intention, et je m'en excuse", a-t-il écrit sur ce même réseau social. Le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire pour "apologie du terrorisme" et "provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée".

Dans un communiqué publié mercredi l'OGC Nice note "que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques". Toutefois, "compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires".

La direction du club "tient à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résulte du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution". En l'occurrence, il s'engage "pour que la paix prévale sur toute autre considération."