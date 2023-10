Conflit Israël-Hamas : pour Éric Dupond-Moretti, LFI veut "le vote des barbus" et Jean-Luc Mélenchon "a décidé de détruire la République"

Invité de France Inter, le ministre de la Justice a accusé Jean-Luc Mélenchon et son mouvement La France insoumise de visées électoralistes, à propos de leur refus de qualifier le Hamas de terroriste.

Temps de lecture : 1 min

La France insoumise (LFI) veut "le vote des barbus", accuse le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, dimanche 15 octobre dans l'émission "Questions politiques" sur France Inter et franceinfo canal 27, en partenariat avec Le Monde. Il reproche au mouvement ses visées électoralistes, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. À propos de l'offensive de l'organisation islamiste sur l'Etat hébreu, les principaux dirigeants de LFI ont parlé de "crimes de guerre" et ont refusé de qualifier de "terroriste" le mouvement palestinien.

"LFI, telle que je la vois depuis que je suis garde des Sceaux, depuis que je fréquente le Parlement, c'est une longue dérive, déplore-t-il. Nous avons un homme qui n'est pas dénué de talent, qui n'est pas dénué de culture, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a été pendant quatre décennies sénateur, ministre", rappelle-t-il. Ce dernier "a nourri la République, et la République l'a nourri". "Puis un jour, il a décidé de la détruire", assène Éric Dupond-Moretti.

"D'abord il a agressé juges et policiers, il a été condamné pour ça", continue le Garde des sceaux, en référence à la perquisition agitée au siège de LFI en 2018. "Ensuite, [son message sur X] 'la police tue'. Ensuite, on ne condamne pas les émeutiers comme on devrait naturellement les condamner. Ensuite, ses séides insultent un ministre d'assassin, un autre met le pied sur la tête d'un ministre", énumère-t-il. Ici, il fait référence aux propos du député Aurélien Saintoul à l'Asssemblée et à un geste de son collègue Thomas Portes, tous deux dirigés contre le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

"Voilà qu'ils sont incapables, lui et ses séides Mathilde Panot et Monsieur [Manuel] Bompard, de dire que le Hamas est un mouvement terroriste, que dans la charte du Hamas il y a la destruction d'Israël et la mort des juifs", accuse Eric Dupond-Moretti.