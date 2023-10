Conflit Israël-Hamas : "Israël a décidé d'agir et d'aller jusqu'au bout face à cette menace", analyse le général Jean-Paul Paloméros

L'armée israélienne annonce vendredi augmenter ses frappes sur Gaza. "C'est typiquement une opération d'envergure inter-armées, pour affaiblir au maximum le Hamas avant que des soldats israéliens prennent position dans Gaza", estime un ancien chef-d'état major de l'armée de l'air française.

"Israël se veut maître de son destin, a décidé d'agir ainsi et d'aller jusqu'au bout face à cette menace", déclare vendredi 27 octobre sur franceinfo le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major de l’armée de l’air française et commandant au sein de l’OTAN, alors que l'armée israélienne a annoncé avoir intensifié ses frappes "d'une manière très significative" sur la bande de Gaza. Pour le général, il s'agit de l'offensive annoncée par l'armée israélienne : "Les leaders israéliens n'ont jamais laissé planer aucun doute sur leur volonté d'aller jusqu'au bout. Le bout sera d'aller chercher le Hamas là où il est pour le déterrer".

franceinfo : L'armée israélienne accuse le Hamas d'utiliser le principal hôpital de Gaza comme bouclier pour ses tunnels et ses centres opérationnels, c'est le résultat de plusieurs semaines de renseignements selon vous ?

Jean-Paul Paloméros : Sans doute. Les opérations de renseignements sont essentielles dans ce genre d'opération. Le Hamas est totalement intégré dans la population palestinienne à Gaza. Il ne faut pas oublier qu'il gouverne depuis 2006. Il faut regarder les choses en face, la guerre est en cours et frappe en particulier les civils.

S'agit-il de l'offensive annoncée par Tel-Aviv après les attentats d'il y a trois semaines ?

Incontestablement. Les leaders israéliens n'ont jamais laissé planer aucun doute sur leur volonté d'aller jusqu'au bout. Le bout sera d'aller chercher le Hamas là où il est pour le déterrer - puisque le Hamas vit beaucoup dans les tunnels - et de l'extirper de la population, tout en essayant de sauver des otages. L'opération que l'on voit se développer en ce moment, c'est typiquement une opération d'envergure inter-armées, pour affaiblir au maximum le Hamas avant que des soldats israéliens prennent position dans Gaza, dans les centres stratégiques de Gaza. Les Israéliens ne pouvaient plus attendre très longtemps. Israël se veut maître de son destin et a décidé d'agir ainsi et d'aller jusqu'au bout face à cette menace.

Une telle offensive peut démarrer de nuit selon vous ?

C'est un avantage pour les Israéliens qui sont mieux équipés que le Hamas à tous égards. Ces opérations de nuit sont beaucoup plus efficaces pour troubler l'adversaire et l'aveugler en quelques sortes.

Le Hamas appelle le monde à agir pour faire cesser les frappes à Gaza, qui pour lui répondre et le rejoindre ?

Le Hamas s'est suicidé en lançant cette opération. Il connaît très bien Israël et savait que les Israéliens ne lâcheraient rien. Ils n'ont jamais rien lâché depuis 1948. Les leaders israéliens ont cette lourde responsabilité devant l'histoire d'assurer la souveraineté de leur pays. Ils le font selon les modes d'action qui leur paraissent les plus adaptés. Ils ne veulent plus de cette espèce de coexistence avec le Hamas dans cette région. Il faut s'attendre à une guerre dure et longue.