Cisjordanie : un Palestinien poignardé par un colon israélien près de Salfit

D'après la police israélienne, une altercation avait éclaté entre Palestiniens et Israéliens près de la colonie d'Ariel.

Un Palestinien a été poignardé à mort par un colon israélien près de la ville palestinienne de Salfit, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a anonncé le ministère de la Santé palestinien mardi 21 juin.

D'après la police israélienne, une altercation avait éclaté entre Palestiniens et Israéliens près de la colonie d'Ariel, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. "Des forces de police sont arrivées sur place, où un Palestinien sérieusement blessé a été transféré vers l'hôpital, après avoir été apparemment poignardé", a écrit la police. Elle a précisé que l'incident faisait l'objet d'une enquête, mais que l'assaillant n'avait pas été identifié.

Le deuxième Palestinien tué en trois jours

Selon des témoins palestiniens, la victime était en train de travailler la terre près d'une colonie lorsque des colons l'ont attaqué. Des gardes de sécurité de la colonie ont ensuite tiré en direction de Palestiniens qui tentaient d'approcher les lieux, ont-ils ajouté. Cette mort survient deux jours après celle d'un autre Palestinien, abattu par les forces israéliennes près de la barrière séparant la Cisjordanie d'Israël.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, ennemi d'Israël et qui contrôle la bande de Gaza, a condamné une "sale guerre lancée par les colons contre notre peuple" et des politiques israéliennes permettant aux colons de "pratiquer du terrorisme organisé". Environ 475 000 colons israéliens vivent dans des implantations en Cisjordanie, où vivent également 2,8 millions de Palestiniens et jugées illégales au regard du droit international.