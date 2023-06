Cisjordanie occupée : trois Palestiniens tués par un drone israélien

Les hommes sont présentés par l'armée israélienne comme membres d'une "cellule terroriste".

Trois Palestiniens présentés par l'armée israélienne comme membres d'une "cellule terroriste" ont été tués mercredi soir dans une frappe de drone en Cisjordanie occupée à l'issue d'une nouvelle journée de violences dans ce territoire.

La voiture à bord de laquelle ils se trouvaient a été visée après avoir "ouvert le feu" dans la région de Jénine (nord de la Cisjordanie), selon un communiqué militaire. Selon Kamal Abou Al-Roub, adjoint au gouverneur de Jénine, les trois hommes étaient originaires du camp de réfugiés de cette ville, théâtre lundi d'un raid meurtrier de l'armée israélienne et leur voiture a été frappée par "des missiles".

Un mort à Turmusayya

Qualifiant ce développement d'"escalade dangereuse", le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé que ce "crime" ne resterait "pas impuni". Le Jihad islamique palestinien a qualifié les trois morts de "martyrs héroïques".

Plus tôt, un Palestinien avait été tué à Turmusayya, localité entre Ramallah et Naplouse attaquée dans l'après-midi par des dizaines d'Israéliens. L'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a indiqué dans un communiqué que des Israéliens avaient "incendié des véhicules et des propriétés appartenant à des Palestiniens" et que ses soldats étaient intervenus à Turmusayya "pour éteindre les feux" et "empêcher des heurts". "L'Etat d'Israël est un état de droit (et) tous les citoyens sont tenus d'obéir à la loi", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans une vidéo après ces événements. "Nous n'accepterons aucune agitation" en Cisjordanie.