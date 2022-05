Cisjordanie : avant le décès de la journaliste Shireen Abu Akleh, un regain de tensions depuis plusieurs semaines

Le décès par balle de la journaliste Shireen Abu Akleh en Cisjordanie, mercredi 11 mai intervient dans un contexte de regain de tensions ent​re Israël et les Palestiniens depuis plusieurs semaines.

Il y a une semaine à peine, secouristes et policiers se trouvaient sur les lieux de la sixième attaque menée en deux mois contre des Israéliens, à Elad. Trois personnes y avaient été tuées, et quatre autres blessées à l'arme blanche. La chasse à l'homme se termine par l'arrestation de deux suspects palestiniens. Commise à deux jours des célébrations du 74ème anniversaire de la création d'Israël, l'attaque choque le pays et son Premier ministre, Naftali Bennett. "Nous sommes au début d'une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme. Ceux qui incitent à la violence ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers."

27 Palestiniens tués par l'armée israélienne en deux mois

Sans revendiquer leur responsabilité, les mouvements palestiniens parlent alors d'une attaque "héroïque". En l'espace de deux mois, 18 personnes sont mortes dans des attentats anti-Israéliens. Dans le même temps, pas moins de 27 Palestiniens ont été tués lors d'opérations des forces israéliennes en Cisjordanie.