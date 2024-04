"Ce devait être la plus grande exposition de ma vie" : des artistes israéliens ostracisés à cause de la guerre à Gaza

Depuis le début de la guerre lancée par Israël après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, des artistes israéliens se sont plaint de ne plus pouvoir se produire à l'étranger, pour des raisons de sécurité et après la multiplication de manifestations pro-palestiniennes.

Dans sa maison de Haifa, dans le nord d'Israël, la plasticienne et peintre Ronit, figure de l'art contemporain israélien, raconte qu'elle devait exposer ses œuvres à Barcelone. L'invitation avait été lancée avant le 7 octobre. "Ce devait être la plus grande exposition de ma vie. J'ai travaillé un an et demi pour ça", confie l'artiste.

Exposition reportée "après la guerre"

C'est la guerre dans la bande de Gaza, suite au massacre commis par le Hamas, qui a changé le cours des choses. Les manifestations hostiles à l'État hébreu se sont multipliées dans la ville espagnole, ce qui a poussé les organisateurs à annuler sa venue. "Le commissaire de l'exposition m'a dit 'c'est trop dangereux pour moi et trop dangereux pour nous d'exposer votre travail car vous êtes israélienne'. Il m'a dit 'nous allons devoir reporter votre exposition après la guerre'", témoigne-t-elle.

Cette artiste ressent une profonde injustice car elle se présente comme une militante de la paix, opposée au gouvernement de Benyamin Nétanyahou. "Parmi mes amis et ma famille, personne ne soutient le gouvernement, ce qu'il fait et sa politique", lâche-t-elle.

"J'ai le sentiment d'avoir été prise en otage par ce gouvernement." Ronit, artiste israélienne à franceinfo

Ronit attend désormais que la guerre contre le Hamas prenne fin, en espérant qu'elle pourra de nouveau exposer ses œuvres à travers le monde.