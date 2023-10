Attaques du Hamas contre Israël : "Je n'ai pas d'inquiétude excessive, mais les Français juifs doivent être protégés", estime le président du CRIF

"Face à une organisation terroriste, Israël sera obligé de répondre à l'attaque violente du Hamas, c'est une question de rapport de force", a réagi Yonathan Arfi samedi sur franceinfo, après les attaques du Hamas contre Israël dans la matinée.

Temps de lecture : 2 min

"Nous ressentons énormément d'inquiétude pour les civils israéliens, qui sont livrés à la barbarie des commandos terroristes du Hamas qui sont rentrés dans les villes israéliennes, qui ont fait du porte à porte pour exécuter des civils ou les prendre en otage", a réagi samedi 7 octobre sur franceinfo Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), après les attaques du Hamas palestinien dans la matinée dans le sud d'Israël.

>> "Je n'ai jamais été aussi effrayée" : au petit matin, jour de shabbat, une attaque surprise du Hamas sème la terreur sur Israël

"Ces attaques démontrent deux choses : d'abord, que le Hamas est prêt à toutes les violences, à prendre tous les risques contre les Israéliens, mais aussi contre leur propre population", ajoute Yonathan Arfi. "Le Hamas voulait sortir de son isolement, voulait casser la possibilité d'un accord entre Israël et l'Arabie saoudite et était prêt pour ça à prendre tous les risques et déclencher cette offensive massive surprise."

"Il y a toujours le risque de l'effet de répétition"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi soir que l'armée israélienne allait "utiliser toute sa puissance" pour "détruire" le Hamas. "Face à une organisation terroriste, Israël sera obligé de répondre à l'attaque violente du Hamas, c'est une question de rapport de force", réagit le président du CRIF Yonathan Arfi, "parce que ça n'est que le rapport de force qui permet de résoudre la question du terrorisme tel qu'il est aujourd'hui pensé par un régime qui en a fait le coeur de sa stratégie."

En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la protection des lieux communautaires juifs, synagogues mais aussi écoles, lors d'un déplacement à Toulouse ce samedi. "Nous sommes vigilants, il y a toujours le risque de l'effet de répétition, que soit des cellules terroristes dormantes en Europe, soit des esprits vulnérables, décident de s'attaquer à des cibles juives", déclare le président du CRIF, "parce qu'à leurs yeux, s'attaquer à des Français juifs serait une manière de prendre leur part dans le combat contre Israël. C'est pourquoi nous, Français juifs, devont être protégés." Le président du CRIF ajoute qu'il n'avait pas d'inquiétude excessive toutefois, "mais l'atmosphère du moment oblige à être prudent."

"Aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique a condamné les actions terroristes du Hamas, à l'exception de la France insoumise, qui choisit de faire une mise en équivalence entre un régime terroriste qui déclenche des hostilités, et de l'autre côté une démocratie et sa population civile qui est ciblée." Yonathan Arfi, président du CRIF sur franceinfo

"C'est quelque chose qui me paraît immonde, qui traduit au fond une légitimation du terrorisme, cela me paraît moralement inacceptable et politiquement extrêmement dangereux." "On va étudier la faisabilité juridique" d'une plainte envers la France insoumise sur cette question, indique Yonathan Arfi.