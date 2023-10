Attaque du Hamas contre Israël : Raphaël Morav, ambassadeur, chargé d’affaires pour Israël en France, a "confiance en l’armée israélienne pour faire le nécessaire, de manière chirurgicale"

Durée de la vidéo : 15 min

Le 19/20 info reçoit Raphaël Morav, ambassadeur, chargé d’affaires pour Israël en France, après l’attaque surprise du Hamas contre Israël, ce samedi 7 octobre. Ce dernier pointe notamment une "défaillance" du renseignement.

Il y a bien ce fameux Dôme de fer, sensé intercepter les missiles. 25 % des roquettes tirées depuis la bande de Gaza auraient toutefois atteint l’Etat hébreu, d’où un lourd bilan, samedi 7 octobre au soir. Cette journée est-elle un échec militaire pour Israël ? "Au niveau du renseignement, il y a une défaillance. Au niveau du Dôme de fer, ça n’intercepte pas à 100 %, mais normalement c’est à 97 %", indique Raphaël Morav, ambassadeur, chargé d’affaires pour Israël en France, sur le plateau du 19/20 info.

Destruction d'une "illusion"

Est-ce que ce n’est pas aussi aujourd’hui, le mythe du côté invulnérable d’Israël qui s’effrite, avec cette attaque surprise ? "Je ne pense pas qu’ils s’agissent de la destruction d’un mythe, mais peut-être d’une illusion", estime de son côté Gideon Kouts, journaliste, professeur de Civilisation et communication juives et hébraïques (Paris 8).

Le Hamas a capturé des civils et des militaires. On évoque, parmi les otages, la présence d’un général de l’armée israélienne. Qu'en est-il ? "On n’a pas de précisions sur l’identité des otages. Mais on sait qu’il y a des otages qui ont été transférés sur le territoire de Gaza", affirme Raphaël Morav, ambassadeur, chargé d’affaires pour Israël en France. "Je suis confiant en l’armée israélienne pour faire le nécessaire, de manière chirurgicale, car il y a des otages", ajoute Raphaël Morav.