Attaque du Hamas contre Israël : "On n’a aucune nouvelle officielle”, regrette une proche de Noa, otage à Gaza

Noa Argamani a été filmée lors de son kidnapping en Israël. Les images ont été diffusée par le Hamas sur les réseaux sociaux. Miriam Or, cousine par alliance de Noa, comme les autres membres de sa famille, témoigne pour le 12/13 info.

“Depuis samedi, on n’a aucune nouvelle officielle ni de Noa ni [de son petit-ami] Avinatan. (…) Ses parents ne savent plus quoi faire, ils sont effondrés”, déplore Miriam Or, cousine par alliance de Noa Argamani, par visioconférence au 12/13 info. La jeune femme témoigne de la détresse de la famille de Noa, prise en otage par le Hamas, devant le manque d’informations de la part du gouvernement israélien.

La famille de Noa ne perd pas espoir

Comme tout le monde, elle a appris l’enlèvement de Noa par les réseaux sociaux. “Samedi matin, on commence à entendre que des choses très graves se passent dans le sud du pays”, décrit Miriam Or. Noa et Avinatan participent au festival touché par l’attaque du Hamas. Ils sont injoignables. Alerté, le grand frère d’Avinatan retrouve la vidéo où il reconnaît son frère et Noa. “Personne du gouvernement ne nous a contactés", regrette Miriam Or.

Une autre vidéo montre Noa en train de boire une bouteille d’eau sur un canapé, dans un lieu inconnu. “C’est très dur de savoir d’où vient cette vidéo, quand elle a été filmée. (…) On est sûrs qu’il sont encore en vie, on a de l’espoir, mais on ne peut pas imaginer ce que traversent les gens enlevés, surtout les femmes”, explique Miriam Or. Elle explique que les familles essaient d’aider au mieux les militaires israéliens mobilisés, avec l’espoir de retrouver leurs proches en comptant sur la communauté internationale.