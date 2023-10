Attaque du Hamas contre Israël : le Nouveau Parti anticapitaliste visé par une enquête pour apologie du terrorisme

Cette décision fait suite à un communiqué diffusé samedi dans lequel le parti d'extrême gauche a affirmé "son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisi pour résister".

Une prise de parole qui ne passe pas. Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) est visé par une enquête pour apologie du terrorisme, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans l'émission "Quotidien" sur TMC, mardi 10 octobre. En cause, le communiqué diffusé par le parti d'extrême gauche quelques heures après l'attaque du Hamas contre Israël.

Dans celui-ci, le NPA de Philippe Poutou affirmait "son soutien aux Palestinien/nes et aux moyens de lutte qu'ils et elles ont choisi pour résister". Il déclarait aussi que "la stratégie israélienne, appelée la 'tondeuse à gazon', consiste en réalité à éliminer physiquement et régulièrement des nouvelles générations de militant/es et d'opposant/es à l'occupation, dans un cycle de répétition interminable". "Cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance". Et de conclure ainsi : "Intifada !".

Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris a saisi la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Le ministre de l'Intérieur a ajouté, sans précision, avoir fait "plusieurs signalements" à la justice pour des faits semblables.