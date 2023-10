Attaque du Hamas contre Israël : le désarroi des familles d'otages

Durée de la vidéo : 2 min

150 personnes seraient otages du Hamas après l'attaque contre Israël samedi 7 octobre. Leurs proches se morfondent et tentent comme ils peuvent d'obtenir des informations.

Noa, 25 ans, a disparu depuis la matinée du samedi 7 octobre. Elle a été enlevée par le Hamas, alors qu'elle participait à un festival de musique près de la frontière avec Gaza. Sans nouvelle, son père, Yakov Argamani, a témoigné en pleurs de son désarroi. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit la jeune fille terrorisée, emmenée par deux hommes à moto, comme son petit ami.

150 civils et militaires enlevés d'après le gouvernement israélien

Ils seraient près de 150 civils et militaires, selon le gouvernement israélien, à avoir été enlevés par les forces armées du Hamas. Un père de famille, sans nouvelle de son épouse, l'a reconnue sur une vidéo, elle et leurs deux filles. "Je sais qu'elles ont été enlevées", affirme-t-il. Sur Internet, des parents et proches sans nouvelle lancent des appels et cherchent des informations. Les identités et les nationalités de l'ensemble des otages du Hamas ne sont pas encore connues.