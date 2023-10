Attaque du Hamas contre Israël : "La première chose qu'avait à faire Jean-Luc Mélenchon, c'était de condamner l'attaque terroriste", critique François Hollande

L'ancien président de la République François Hollande était l'invité de France Inter, ce lundi. Il a dénoncé la position de LFI sur l'attaque du Hamas contre Israël et remet en question l'alliance de la Nupes avec les socialistes.

"La première chose qu'avaient à faire Jean-Luc Mélenchon et ses proches, c'était de condamner l'attaque terroriste" du Hamas contre Israël, critique l'ancien président de la République François Hollande, lundi 9 octobre sur France Inter. "La première attitude de tout démocrate, c'est de condamner, et de condamner fermement", renchérit-il, et "après, on peut trouver les causes, on peut avoir des commentaires".

La France insoumise (LFI) se retrouve au cœur d'une polémique après qu'elle a mis en balance les actes du mouvement islamiste et la politique du gouvernement israélien. La Première ministre, Élisabeth Borne, a ainsi affirmé, dimanche 7 octobre, que l'"antisionisme" de LFI est "aussi une façon de masquer de l'antisémitisme". "L'antisionisme peut trouver effectivement son débouché dans l'antisémitisme", abonde François Hollande, sans pointer directement le mouvement mélenchoniste.

L'ex-chef de l'État se montre par ailleurs mordant avec le député socialiste Jerôme Guedj, qui estime que "la question" de rester dans l'alliance de gauche Nupes "se pose" après les déclarations de LFI et de son leader, Jean-Luc Mélenchon. François Hollande "félicite" l'élu, fervent partisan de la Nupes, pour sa "lucidité un peu tardive".

"Cette position" de LFI n'a rien de "nouveau", fait-il valoir, "de la même manière que LFI avait des positions par rapport à Vladimir Poutine, par rapport à l'Alliance atlantique [l'Otan] qui ne peuvent pas, à mon avis, convenir". "Quand on est attaché, comme je le suis, à l'union de la gauche, il faut être très exigeant à l'égard de ceux qui participent de cette union. Sinon, on est dans un suivisme et à ce moment-là, c'est désolant", affirme-t-il.