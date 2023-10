Durée de la vidéo : 9 min

Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'attaque terroriste de samedi est "l'abjection de l'abjection".

Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dénoncé "une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah". Pour Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, "il s'agit d'une bestialité et d'une sauvagerie" qu'il juge comme "pathologiques". "On a élevé [les combattants du Hamas] pour faire le plus mal possible en allant vers une hypothétique disparition d'Israël", estime l'ancien ministre des Affaires étrangères qui décrit ces scènes de guerre comme "l'abjection de l'abjection".

"Oui, il y aura une entrée militaire dans Gaza"

Selon Bernard Kouchner, ces découvertes expliquent "le lourd climat en Israël" et une possible "invasion de Gaza" pour "abattre le Hamas". L'ancien ministre juge que la communauté internationale a "abandonné le problème palestinien", par "lassitude". "C'est une erreur profonde", a-t-il ajouté.

Sur place, les bombardements se poursuivent. "Israël a le droit de se défendre. (…) Oui, il y aura une entrée militaire dans Gaza. Ils chercheront à libérer les otages, mais ils chercheront les responsables du Hamas. Après, ils s'en iront. Ils ne vont pas chasser tous les habitants actuels de Gaza."