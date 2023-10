Attaque du Hamas contre Israël : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 9 octobre

Trois jours après l'offensive lancée par le Hamas sur le territoire d'Israël, l'Etat hébreu a annoncé la mise en place d'un "siège complet" de la bande de Gaza.

Temps de lecture : 4 min

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé ces dernières 24 heures plus de 2 400 "cibles" dans la bande de Gaza. En réaction à ces raids de l'armée de Tsahal sur l'enclave palestinienne, le représentant de la branche armée du Hamas a de son côté menacé de tuer des otages. Voici ce qu'il faut retenir du lundi 9 octobre, trois jours après le début de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" lancée par le mouvement terroriste sur l'Etat hébreu.

Plus de 800 morts en Israël, près de 700 sur la bande de Gaza

Un bilan qui ne cesse de grimper. Selon le bureau de presse du gouvernement israélien, plus de 800 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de l'offensive samedi. Plus de 2 600 personnes ont également été blessées en Israël et environ 150 personnes ont été enlevées par le Hamas.

Le ministère de la santé palestinien a annoncé, de son côté, que 687 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, et plus de 3 700 autres ont été blessées.

Au moins deux Français morts

Parmi ces victimes, figurent au moins deux Français. Le ministère des Affaires étrangères a en effet annoncé, lundi après-midi, qu'un deuxième ressortissant avait été tué dans l'attaque du Hamas. "Nous poursuivons les démarches entreprises pour clarifier la situation de nos ressortissants non localisés", a écrit la porte-parole Anne-Claire Legendre. Le Quai d'Orsay avait déjà annoncé dimanche soir la mort d'une Française.

Par ailleurs, le Quai d'Orsay annonce aussi être "sans nouvelles" de 14 ressortissants français en Israël, dont un mineur de 12 ans. "Ce nombre est encore susceptible d'évoluer, selon le ministère des Affaires étrangères. Les informations dont nous disposons nous permettent de considérer comme très probable l’enlèvement de certains d’entre eux".

Israël ordonne un "siège complet" de Gaza

Le ministre de la Défense israélien a annoncé, lundi à la mi-journée, qu'un "siège complet" était imposé à la bande de Gaza. "Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé", a déclaré Yoav Gallant dans une vidéo communiquée par ses services. "Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence", a-t-il ajouté dans ce message en hébreu.

"La situation humanitaire à Gaza était extrêmement difficile avant les hostilités, elle va désormais se détériorer de façon exponentielle", s'est désolé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, reconnaissant les "inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité".

Benjamin Netanyahu appelle à former "un gouvernement d'union nationale"

Dans une allocution télévisée, le Premier ministre israélien a appelé lundi soir à la formation d'un "gouvernement d'union nationale" "d'urgence sans conditions préalables". Benjamin Netanyahu, à la tête d'une coalition de droite, d'extrême droite et de partis ultra-orthodoxes, est confronté à l'une des plus grandes crises de l'histoire du pays.

Dans son intervention, il a détaillé les cinq points de son programme : récupérer le contrôle du territoire et "éliminer les terroristes" encore présents en Israël, mener une attaque "massive" contre le Hamas avec "une force inédite", "renforcer les autres fronts, au nord face au Hezbollah" et en Cisjordanie, continuer la campagne pour garantir le soutien de la communauté internationale et enfin "l'unité du peuple" avec la formation d'un gouvernement d'union nationale.

"Ce que le Hamas a fait, nous ne l'avons pas vu depuis les horreurs de Daesh. Cet ennemi abominable a cherché la guerre, il la recevra", a aussi promis le dirigeant israélien.

Le Hamas menace de tuer des otages israéliens

Dans un communiqué, le Hamas menace de tuer des otages israéliens à Gaza en réaction aux raids israéliens sur l'enclave palestinienne. "Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils", ont affirmé les brigades Ezzzedine al-Qassem, la branche armée du Hamas.

L'Union européenne va "revoir" son programme d'aide aux Palestiniens

Après les attaques du Hamas contre Israël, la Commission européenne va lancer "un réexamen urgent de l'assistance à la Palestine". L'Union européenne, plus important soutien financier aux Palestiniens, a un budget de quelque 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé.

"L'objectif de ce réexamen vise à s'assurer qu'aucun financement européen ne permette à une quelconque organisation terroriste de mener des attaques contre Israël", précise la Commission.

Trois membres du Hezbollah tués par des frappes israéliennes sur le Liban

Trois membres du Hezbollah ont été tués par des frappes israéliennes sur le Liban, selon le dernier bilan donné lundi soir par la formation pro-iranienne. Israël a bombardé le sud du Liban dans la journée après avoir annoncé avoir tué "plusieurs suspects armés" qui s'étaient infiltrés sur son territoire.

En réponse, le Hezbollah indique avoir bombardé deux casernes israéliennes en utilisant "des missiles guidés et des obus de mortier qui ont atteint directement" leurs cibles.