Attaque du Hamas contre Israël : ce qu'il faut retenir de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron

Le président français a pris la parole pendant environ dix minutes, jeudi, cinq jours après l'attaque terroriste lancée depuis la bande de Gaza.

"Israël a connu l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire." Lors de son allocution télévisée, jeudi 12 octobre, Emmanuel Macron a déclaré que la France "partage[ait] le chagrin" de l'Etat hébreu après l'attaque perpétrée par le mouvement islamiste sur son sol. Pour le chef de l'Etat, "Israël a le droit de se défendre (...) mais en préservant les populations civiles". Il appelle l'Etat hébreu à une réponse "forte et juste". Voici ce qu'il faut retenir de sa prise de parole de dix minutes.

L'annonce de la mort d'un 13e ressortissant français

Après l'attaque du Hamas contre Israël, la mort d'un 13e ressortissant français a été annoncée par le chef de l'Etat. "Jamais, depuis l'attentat de Nice, en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, Anne-Claire Legendre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, disait être "sans nouvelles de 17 compatriotes dont la disparition est considérée comme très inquiétante". Parmi eux, figurent quatre enfants.

Emmanuel Macron s'est adressé aux proches qui sont sans nouvelles des disparus. "Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leurs foyers", a-t-il dit.

"Israël a le droit de se défendre", estime le chef de l'Etat

"Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées", a commencé par dire Emmanuel Macron. Cette riposte de l'Etat hébreu doit "préserver les populations civiles", "car c'est là le devoir des démocraties".

Il assure la communauté juive que la République sera là pour la "protéger"

Le chef de l'Etat promet d'être "impitoyable avec tous les porteurs de haine", ajoutant que la République sera là pour "protéger" la communauté juive. "Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation", a martelé le président français.

"Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique", en référence à la polémique entourant la réaction de La France insoumise. Et Emmanuel Macron d'ajouter : face au terrorisme, "il ne peut jamais y avoir de 'oui, mais'".