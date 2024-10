Arrêt des livraisons d'armes à Israël : un universitaire de Tel-Aviv dénonce la "trahison" et "la pure hypocrisie" d’Emmanuel Macron

Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l’université de Tel-Aviv, a dénoncé lundi 7 octobre sur franceinfo la "trahison" et "la pure hypocrisie" d’Emmanuel Macron qui s’est prononcé samedi pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël qui sont utilisées dans le conflit à Gaza. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a vivement réagi en estimant que "tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d’Israël".

Emmanuel Navon, qui participera lundi soir aux commémorations du 7-Octobre à Tel-Aviv, dénonce la "trahison d'un pays occidental qui, au lieu de s'unir derrière Israël et le reste du monde libre face à l'axe de l'agression iranien soutenu par la Russie, qui elle-même agresse l'Europe en Ukraine et qui est soutenue par la Chine et par la Corée du Nord, eh bien le président français décide de briser les rangs avec le monde libre et de tenter de retenir Israël qui se défend".

L’universitaire israélien rappelle que "c’est une guerre entre Israël et l'Iran, l'Iran lui-même allié de la Russie face à des forces jihadistes qui menacent également l'Europe". Il juge "le discours du président français à la fois choquant, mais surtout complètement incohérent" en reconnaissant "d'un côté le droit d'Israël à se défendre et d'un autre côté", il tente "d'empêcher Israël de se défendre. C'est de la pure hypocrisie", tacle-t-il.