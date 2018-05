Ambassade américaine : violents affrontements à Gaza

À Jérusalem, l'ambassade américaine est inaugurée en grande pompe ; pendant ce temps, à Gaza, c'est le chaos et le bain de sang. Ce manifestant tombe sous une balle tirée par les soldats israéliens. Même scénario pour cet autre Palestinien. Plus de 50 morts à la fin de la journée, 2 000 blessés dont des dizaines d'enfants, une population prête à tous les risques. Tous avaient convergé vers la frontière avec l'État d'Israël. Une barrière de barbelés, et de l'autre côté, les soldats de Tsahal.

Des positions militaires du Hamas à Gaza bombardées

Ces Palestiniens manifestent contre le déménagement de l'ambassade ; ils revendiquent surtout le droit de retourner sur leurs terres : celles dont ils furent chassés lors de la création de l'État d'Israël. Ils lancent des pierres, des cerfs-volants munis de bombes incendiaires, et les femmes brûlent des pneus pour aveugler les soldats israéliens. Tsahal riposte à coups de drones larguant des gaz lacrymogènes, mais surtout, les soldats tirent sur les Palestiniens qu'ils jugent menaçants pour leurs frontières. Israël a aussi bombardé des positions militaires du Hamas à Gaza. Ce parti qui gère l'enclave palestinienne est accusé par l'État hébreu d'avoir encouragé ces manifestations.

