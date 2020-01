Mort du général Qassem Soleimani : la France appelle ses ressortissants à la prudence en Iran

Téhéran a promis de venger la mort de l'un de ses plus hauts dignitaires, tué dans un raid américain en Irak.

L'ambassade de France en Iran a recommandé vendredi 3 janvier à ses ressortissants de se tenir à l'écart de tout rassemblement et les a appelés à la prudence après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine en Irak. Téhéran a promis de venger la mort de l'un de ses plus hauts dignitaires, qui se trouvait depuis la fin des années 1990 à la tête de la Force Qods des Gardiens de la révolution, une unité d'élite chargée des opérations extérieures de la République islamique d'Iran.

"Trois jours de deuil ont été déclarés après la mort du général Soleimani", peut-on lire sur le compte Twitter de l'ambassade. "Dans ce contexte, il est recommandé aux Français de se tenir à l'écart de tout rassemblement, d'adopter un comportement prudent et discret, et de s'abstenir de prendre des photographies dans l'espace public."

Les Américains appelés à quitter l'Irak "immédiatement"

L'ambassade des Etats-Unis en Irak, attaquée mardi par des manifestants proiraniens, a de son côté appelé les ressortissants américains à quitter "immédiatement" le pays après l'opération militaire décidée par Donald Trump. Elle appelle les Américains en Irak à partir "par avion tant que cela est possible", alors que le raid a eu lieu dans l'enceinte même de l'aéroport de Bagdad, "sinon vers d'autres pays par voie terrestre". Les principaux postes-frontières de l'Irak mènent vers l'Iran et la Syrie en guerre, alors que d'autres points de passage existent vers l'Arabie saoudite et la Turquie.