Irak : trois Français toujours portés disparus

SOS Chrétiens d'Orient intervient en Irak depuis 2014. Lundi 20 janvier, trois bénévoles français et leur chauffeur irakien ont disparu en pleine rue à Bagdad. Ils avaient rendez-vous avec les autorités locales pour renouveler leurs visas, une simple formalité. Cette disparition mystérieuse est survenue en plein cœur de la ville, tout près de l'ambassade de France. Pour l'heure, il n'y a aucune revendication ni aucune demande de rançon.

Pas d'informations sur l'identité des disparus

"Pour des raisons de sécurité et en accord avec les autorités, nous ne pouvons pas vous communiquer à ce jour l'identité de ces quatre collaborateurs. Mais on peut dire que ce sont quatre salariés expérimentés, en bonne santé et avec une parfaite connaissance des zones de crise", a indiqué Benjamin Blanchard, directeur de l'ONG. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas encore communiqué sur des membres de l'association.

