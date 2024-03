Irak : dix jihadistes tués lors d'une opération dans le désert

L'opération conjointe anti-EI, lancée samedi dans plusieurs provinces du nord et du centre de l'Irak, mobilise l'armée régulière et des combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'anciens paramilitaires formée de groupes armés pro-Iran.

Les forces irakiennes ont tué "dix terroristes au cours des dernières 24 heures" lors d'une opération contre des combattants du groupe Etat islamique (EI) dans des zones désertiques d'Irak, a annoncé l'armée dans un communiqué, dimanche 10 mars.

Quatre personnes ont été tuées dimanche et six samedi dans la région de Wadi al-Tharthar, qui s'étend entre les provinces de Salaheddine (au nord de Bagdad) et d'Al-Anbar (à l'ouest de la capitale irakienne), d'après un média d'Etat.

L'opération conjointe anti-EI, lancée samedi dans plusieurs provinces du nord et du centre de l'Irak, mobilise l'armée régulière et des combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'anciens paramilitaires formée de groupes armés pro-Iran, et officiellement intégrée à l'appareil sécuritaire étatique.

Après une montée en puissance fulgurante et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie voisine, l'EI a vu son "califat", autoproclamé en 2014, s'écrouler sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays.