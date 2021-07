Irak : au moins 35 morts dans l'incendie d'un hôpital

Le bilan est déjà lourd. Au moins 35 patients sont morts dans un violent incendie lundi 12 juillet dans l'unité Covid-19 de l'hôpital Al-Hussein de Nassiriya, dans le sud de l'Irak, selon un décompte provisoire du porte-parole des autorités sanitaires locales.

"Les victimes sont mortes brûlées et les recherches se poursuivent" a déclaré à l'AFP Haydar al-Zamili, précisant que l'unité comprenait 60 lits. L'incendie était toujours en cours, selon un correspondant de l'AFP.

Selon une source médicale, 16 patients ont pu être évacués de l'établissement en flammes. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient le bâtiment en proie aux flammes et d'énormes volutes de fumées noires.

Fire in on of covid isolation centers in #Nassiriya killed more than 20 patients. Fire is still ongoing and casualties is subject to increase. It's the second after Baghdad hospital fire on April which killed more than 80 patients. pic.twitter.com/1LFj6YVnJz