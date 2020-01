DIRECT. Mort du général Soleimani : la coalition internationale contre le groupe Etat islamique suspend ses opérations en Irak

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IRAN

: @jv : C'est même plus large que cela. Le Parlement demande à l'exécutif irakien de "mettre fin à la présence des troupes étrangères" (et pas seulement américaines) pour "préserver la souveraineté du pays".

: Ça veut dire en simplifiant, dehors les troupes américaines ?

: Les députés irakiens pro-Iran l'ont donc emporté face aux représentants des minorités kurdes et sunnites, qui souhaitaient sauvegarder une présence américaine pour contrebalancer l'influence grandissante de l'Iran dans le pays.

: Le Parlement irakien demande au gouvernement de mettre fin à la présence de la coalition internationale anti-EI dans le pays.

: Pendant ce temps, à Bagdad, la session extraordinaire du Parlement irakien, au cours de laquelle pourrait être décidé le renvoi des troupes américaines dans le pays, a débuté.

: De son côté, la coalition anti-EI, emmenée par les Etats-Unis, annonce la suspension de ses opérations en Irak. La force internationale dit être "désormais totalement dédiée à protéger les bases irakiennes qui accueillent (ses) troupes".

: Le ministère irakien des Affaires étrangères annonce avoir convoqué l'ambassadeur américain dans le pays pour dénoncer des "violations de la souveraineté de l'Irak", après l'assassinat sur son sol du général iranien Qassem Soleimani.

: Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, annonce avoir invité à Bruxelles le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Il exhorte à la "désescalade" des tensions au Moyen-Orient.

: En raison de l'escalade de la tension entre l'Iran et les Etats-Unis, le Royaume-Uni annonce que la Royal Navy va escorter les navires commerciaux battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz. Deux navires de guerre vont être mobilisés.

: L'Iran annonce que "certains changements" vont être apportés à son plan de réduction de ses engagements internationaux en matière nucléaire, "compte tenu de la situation" tendue avec les Etats-Unis. Sa décision sera arrêtée cette nuit.

: Le dossier iranien s'invite sur les parquets de la NBA. L'entraîneur des Golden State Warriors dit redouter "une guerre impossible à gagner et inutile". Il accuse la Maison Blanche de "mentir" sur le rôle de Qassem Soleimani, comme elle a menti par le passé "sur le Vietnam" puis "sur les armes de destruction massive en Irak".

: Le corps du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine en Irak, est arrivé en Iran, accueilli par une foule de personnes en deuil. Son enterrement aura lieu, mardi, dans sa ville natale de Kerman, dans le centre du pays.





















(WANA NEWS AGENCY / REUTERS)

: Il est midi, l'heure de l'apéro... pardon, du point sur l'actu !



• Après que Donald Trump a promis de frapper "très durement" en cas de riposte contre des cibles américaines, l'armée iranienne dit "douter" que les Etats-Unis "aient le courage" de mettre à exécution leurs menaces.



• "De la fumée, partout." Les habitants de Canberra ont passé la journée dans un nuage de pollution ocre, fruit des feux de forêt monstres qui touchent le pays. La fumée a atteint Auckland (Nouvelle-Zélande), à 2 000 km de là.



• Jusque là silencieux, le gouvernement japonais déplore la "fuite injustifiable" de Carlos Ghosn vers le Liban. L'exécutif défend son système judiciaire, "administré correctement" et "garantissant" les droits fondamentaux.



• Antoine Kombouaré n'est plus l'entraîneur de Toulouse. Lanterne rouge de Ligue 1, le TFC a décidé de se séparer de son coach au lendemain de la défaite des Violets face à un club de quatrième division en Coupe de France.

: Lui aussi prend les menaces de Donald Trump avec des pincettes. Sur nos ondes, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine estime que le président américain "va essayer de ne pas se laisser entraîner dans une escalade" et "va essayer d'éviter de se retrouver en guerre directe avec l'Iran".

: De son côté, l'armée iranienne dit "douter" que les Etats-Unis "aient le courage" de mettre à exécution leurs menaces. "Ils disent ce genre de choses pour détourner l'attention de l'opinion mondiale" après l'assassinat "odieux et injustifiable" de Qassem Soleimani, estime son commandant en chef.

: Après les menaces de Donald Trump contre "52 sites" iraniens, dont des lieux "très importants pour la culture iranienne", le ministre iranien des Affaires étrangères répond que "viser des sites culturels est un crime de guerre".

: Rupture en 2018, hostilité ouverte en 2019 et embrasement en 2020 ? Dans cet article, je vous raconte comment la relation entre Téhéran et Washington s'est dégradée depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.









(NICHOLAS KAMM / AFP - IRANIAN PRESIDENCY / AFP)



: Hier soir, des roquettes et obus de mortier se sont déjà abattus à proximité de l'ambassade américaine à Bagdad (Irak), et sur une base militaire plus au nord, où sont déployés des soldats américains, sans faire de victimes.

: Pourquoi 52 cibles ? Donald Trump a souligné que ce chiffre correspondait au nombre d'Américains qui avaient été retenus en otages, pendant plus d'un an, à partir de la fin de 1979, à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

: "S'ils attaquent à nouveau, ce que je leur déconseille fortement, nous les frapperons plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant !"



Sur Twitter, Donald Trump affirme que les Etats-Unis ont déjà identifié 52 sites en Iran qui pourraient être ciblés en cas d'attaque de la part de l'Iran.



: Voici un premier point sur l'actualité du jour :



• Donald Trump tente la dissuasion. Le président américain a averti l'Iran que les Etats-Unis frapperaient "très rapidement et très durement" en cas de représailles iraniennes après la mort du général Qassem Soleimani.



• Après la fuite de Carlos Ghosn au Liban, le gouvernement japonais a dénoncé un acte "injustifiable" et défendu le système judiciaire nippon, qui est "administré correctement" en "garantissant" les droits fondamentaux.



• Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur l'attaque de Villejuif, après avoir établi "une radicalisation certaine du mis en cause ainsi qu'une préparation organisée de son passage à l'acte".



• Après la claque infligée à Toulouse par Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, pensionnaire de quatrième division, la Coupe de France continue. Dans l'Essonne, à Linas-Montlhéry, on s'apprête à recevoir le PSG, ce soir.