Chaleur : plus de 50°C enregistrés à Bagdad en Irak

La canicule a sévèrement touché la France ces derniers jours, mais ce n'est rien comparé à la situation constatée en Irak. À Bagdad (Irak), un cap a été franchi. Plus de 50°C ont été enregistrés à certains endroits. La situation est intenable pour l'ouvrier interrogé par France Télévisions. "Je verse de l'eau très froide. Je ne peux pas travailler si je ne verse pas d'eau. C'est une chaleur insupportable", explique Abbas, ouvrier du bâtiment.

Travailler ou mourir de faim

"Mais on n'a pas d'autre solution. Parce que si on reste assis sans travailler, on va mourir de faim", poursuit-il. Après un printemps marqué par une dizaine de tempêtes de sable, l'été en Irak s'annonce invivable. Plusieurs épisodes de canicule sont prévus. Un phénomène de canicule qui devrait par ailleurs s'amplifier dans les années à venir en Irak. Les Nations unies classent le pays parmi les cinq les plus vulnérables face au changement climatique.