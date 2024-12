Le 7 octobre 2023, une onde de choc secoue le monde et projette le Proche-Orient dans une nouvelle guerre après le massacre de 1 189 Israéliens et la prise d'otages de 251 civils et militaires par des combattants palestiniens du Hamas. Une tragédie qui réveille brutalement l'histoire tumultueuse qui unit ces deux communautés depuis des décennies. Une série documentaire intitulée Israël-Palestine, l'impossible coexistence ?, écrite par le journaliste Charles Enderlin, réalisée par Dan Setton et diffusée dimanche 8 décembre à 21h05 sur France 5, revient sur les moments clés de leurs affrontements.

"Le conflit israélo-palestinien est une succession de luttes idéologiques et religieuses, d'erreurs stratégiques, de rendez-vous manqués et d'occasions perdues", résume Charles Enderlin en préambule à cette série en trois parties, qui couvre 76 ans d'histoire, de la naissance de l'Etat d'Israël à nos jours. Un récit qui permet de mieux comprendre la complexité de cette guerre en revenant à ses racines et en décryptant les enjeux qui ont mené à la crise actuelle. Franceinfo a sélectionné trois moments marquants de l'histoire de cette rivalité inextinguible.

Un traité de paix ensanglanté

La chute des accords d'Oslo Un documentaire, intitulé " Israël-Palestine, l'impossible coexistence ?" Ecrite par Charles Enderlin décrypte la complexité de ce conflit qui semble sans fin. (Zadig Productions)

En 1992, le député travailliste Yitzhak Rabin devient Premier ministre d'Israël. Fervent partisan de la paix, il met tout en œuvre afin de trouver des compromis avec Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), considéré comme le grand ennemi de l'Etat hébreu. Les deux hommes signent un traité de paix à Washington le 13 septembre 1993, sous l'égide des Etats-Unis. Les accords d'Oslo posent les premiers jalons d'une résolution du conflit : l'OLP reconnaît le droit d'Israël à une existence en paix et sécurité tandis que le gouvernement israélien autorise l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza.

Mais ce processus de paix en construction se heurte à l'opposition du Hamas, qui refuse l'existence même d'un Etat israélien et multiplie des attentats suicides sur le territoire hébreu, mais aussi à celle des sionistes religieux et du Likoud, le parti d'extrême droite israélien, mené par Benyamin Nétanyahou, principal opposant d'Yitzak Rabin. A l'époque, ce dernier dit vouloir user "de tous les moyens légitimes (...) dont dispose l'opposition dans une démocratie pour mettre un terme à ce processus qui menace l'essence de notre pays".

Malgré ces oppositions, Yitzhak Rabin continue de négocier la paix avec les pays arabes voisins, la Jordanie et l'Egypte.

"Quand le peuple juif a choisi la terre d'Israël pour établir un Etat juif, il a également choisi ses voisins. Des peuples arabes, y compris les Palestiniens." Yitzhak Rabin dans le documentaire "Israël-Palestine, l'impossible coexistence ?"

Ce traité de paix s'effondre pourtant le 4 novembre 1995 avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin, tué de deux balles dans le dos par un extrémiste religieux juif, alors qu'il assistait à un rassemblement pour la paix à Tel-Aviv.

La montée en puissance du Hamas

La prise du pourvoir de Gaza par le Hamas

Le 11 novembre 2004, Yasser Arafat meurt à Paris. Il est remplacé par Mahmoud Abbas à la tête de l'Autorité palestinienne, qui entame des pourparlers de paix avec Ariel Sharon, le Premier ministre israélien de l'époque. Si les colons israéliens sont expulsés par la force de la bande de Gaza par l'armée israélienne, cette opération se fait sans la moindre coordination avec Mahmoud Abbas.

Deux ans plus tard, en 2006, Ariel Sharon est victime d'une grave attaque cérébrale et ses pouvoirs sont transférés à son vice-Premier ministre, Ehud Olmert. La même année, des élections sont organisées à Gaza. Des membres du Hamas, selon les vœux d'Ariel Sharon, sont autorisés à se présenter. L'organisation terroriste remporte le scrutin et règne en maître sur l'enclave palestinienne depuis, son principal adversaire, le Fatah, ayant été évincé de la zone.

La tragique erreur de Benyamin Nétanyahou

L'aveuglement de Netanyahu

Après 22 ans passés dans les geôles israéliennes, Yahya Siwar, considéré comme un des plus cruels membres du Hamas, est libéré comme des centaines de Palestiniens en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit en 2011. Quelques années plus tard, Yahya Sinwar est élu à la tête du bureau politique du Hamas et devient l'un des hommes forts du mouvement terroriste. En 2018, le transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem ravive les tensions à Gaza et en Cisjordanie. En représailles et sous l'impulsion de Yahya Sinwar, des milliers de manifestants gazaouis attaquent la barrière qui les sépare d'Israël.

Le leader palestinien fait mine de calmer le jeu avec l'Etat hébreu, qui laisse rentrer à Gaza des valises de dollars venues du Qatar. "L'analyse de Nétanyahou sur ce qui pourrait servir au mieux les intérêts d'Israël était totalement erronée", se désole Gilead Sher, ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre Ehoud Barak. "Il a écrasé les Palestiniens relativement modérés dirigés par Mahmoud Abbas et l'Autorité palestinienne, tout en favorisant le Hamas avec énormément d'argent. Nétanyahou pensait que de cette manière, il contournerait la question cruciale de la solution à deux Etats. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a préparé le Hamas à l'horrible massacre du 7 octobre 2023."

La série documentaire en trois parties, Israël-Palestine, l'impossible coexistence ? écrite par Charles Enderlin et réalisée par Dan Setton, est diffusée dimanche 8 décembre à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme france.tv.