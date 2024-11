Jean-Noël Barrot affirme sur franceinfo que la "France va veiller à l'application de ce cessez-le-feu".

La France se félicite du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban. "Cet accord est le fruit d'un travail d'arrache-pied, mené depuis de longs mois, c'est un succès pour la diplomatie française et nous pouvons en être fiers", a réagi Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, mercredi 27 novembre sur franceinfo.

Cette trêve était entrée en vigueur un peu plus tôt au Liban, à 4 heures du matin (3 heures, heure de Paris). Elle interrompt plus d'un an d'échanges de projectiles le long de la frontière avec Israël, et deux mois d'intervention militaire de l'armée israélienne au Liban et le mouvement libanais armé soutenu par l'Iran.

Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie française a également affirmé que la France allait "prendre toute sa part", et "veiller à l'application de ce cessez-le-feu et à la création des conditions permettant la paix durable dans la région".

"Avec cet accord, le travail commence, et cela suppose un déploiement massif des forces libanaises", juge le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour désarmer le Hezbollah, Jean-Noël Barrot estime que le cessez-le-feu est la première étape. "Il faut ensuite sécuriser le sud du Liban", mais aussi participer au "redressement de l'État libanais".