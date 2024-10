L’État hébreu est-il déjà en train de s’enliser au Liban ? Huit soldats sont morts dans les premiers affrontements dans le sud du pays avec des miliciens du Hezbollah. Sept autres ont été grièvement blessés. Ce sont les premières victimes de l’armée israélienne depuis le début de l’opération au sol. Sur le front nord, témoignage d'un soldat de réserve appelé à se battre dans les prochains jours.

Il se fait appeler Stéphane. Il a combattu lors des deux précédentes guerres au Liban en 1982, puis en 2006. Il a frôlé la mort, vu tomber des soldats : "Ces derniers jours, je suis sur la frontière nord que je connais très bien." Stéphane a été appelé comme lieutenant-colonel de réserve : "J'espère qu'on ne rentrera pas dans cette situation d'enlisement comme nous l'avons connue dans les années précédentes. Je pense qu'il faut que ce soit des opérations un peu "Blitzkrieg', très ponctuelles, très fortes pour ne pas se retrouver dans quinze ans dans la même situation qu'aujourd'hui."

"Il fallait bombarder beaucoup plus"

Cinq des huit soldats morts mercredi appartenaient à l'unité d'élite Egoz. Ils combattaient au plus près des positions du Hezbollah. Raphaël Yerushalmi est un ancien des services de renseignement : "Je pense qu'on est rentrés trop tôt. Il fallait bombarder beaucoup plus parce que moi, je redoute ce qu'il va se passer pour nos soldats et nos soldates. On est dans un nid de guêpes extrêmement dangereux. Les combattants du Hezbollah sont beaucoup mieux entraînés que ne l'était le Hamas. Il faut passer l'aspirateur et l'infanterie doit entrer et les tanks pour passer le plumeau." Plus de 700 soldats israéliens sont morts depuis le 7 octobre. La moitié le jour du massacre, huit au Liban, tous les autres à Gaza dans la guerre que l'Etat hébreu mène contre le Hamas.