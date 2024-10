"Quand l'opération s'est terminée, il m'a remercié" : en 2004, ce dentiste israélien avait sauvé la vie de Yahya Sinouar

C'est un témoignage hors-norme que franceinfo vous proposait en juin 2024 : celui d'un médecin israélien qui avat sauvé la vie de Yahya Sinouar, il y a 20 ans. Le chef du Hamas a été "éliminé" par l'armée israélienne, jeudi 17 octobre, lors d'une opération terrestre à Rafah, qui ne visait pas directement ce dernier.

Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte du 7-Octobre, 61 ans, dirigeait, depuis 2017, le mouvement islamiste palestinien à Gaza, avant d'être nommé début août chef politique du Hamas après la mort d'Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran le 31 juillet dans une attaque imputée à Israël. L'armée et les services du renseignement intérieur "confirment, qu'après une traque d'un an". Sa mort marque "le début de la fin" de la guerre à Gaza, a estimé Benyamin Nétanyahou lors d'une allocution.

"C'était un accident vasculaire cérébral"

Yahya Sinouar a frolé la mort à plusieurs reprises avant cette opération terrestre. Et notamment, en 2004, où, victime d'un accident vasculaire cérébral, il a été sauvé in extremis par un dentiste israélien. Yuval Bitton dirigeait alors la clinique dentaire de la prison de Beer Sheva : c'est lui qui a ordonné l'hospitalisation de ce prisonnier, alors inconnu du grand public.

A 37 ans, alors, celui qui dirigeait, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, la clinique dentaire du centre pénitentiaire de Beer Sheva reçoit, au début de l'année 2004, le détenu numéro 733-333-5. C'est Yahya Sinouar, le futur numéro un du Hamas. Ce jour-là, il semble désorienté et se plaint de douleurs à la nuque : "J'ai établi le diagnostic. C'était un accident vasculaire cérébral. C'est moi qui ai décidé de le faire évacuer en urgence à l'hôpital. Un abcès lui appuyait sur le cerveau. Ils l'ont drainé. Quand l'opération s'est terminée, il m'a remercié et m'a dit que je lui avais sauvé la vie."

Une photo prise lors d'une discussion entre Yahya Sinwar (à gauche) et Yuval Bitton (à droite), dans les années 2000. (YUVAL BITTON / RADIOFRANCE)

"Quand il est revenu, il a écrit une lettre à la direction du Hamas et il leur a mentionné que je l'avais sauvé et qu'il m'en était reconnaissant", racontait Yuval Bitton au micro de franceinfo en juin 2024. "Ce sont nos valeurs. Et si c'était à refaire, sans hésiter une seconde, je recommencerais", glissait-il.

"Il a remboursé sa dette"

Avant de préciser non sans ironie : "Il a en quelque sorte remboursé sa dette le 7 octobre, quand le Hamas a attaqué et que mon neveu a été kidnappé et assassiné", coupe Yuval Bitton, amer, en montrant la photo de Tamir, mort à 38 ans, pendant la bataille du kibboutz de Nir Oz.

Le plus dur pour l'ancien dentiste, c'est qu'il est convaincu que le massacre aurait pu être évité : "En 2004, Sinouar me l'a dit en face-à-face : 'Nous patienterons jusqu'au jour où vous serez affaibli et à ce moment-là, nous vous attaquerons. Aujourd'hui, vous êtes forts, mais vous vous désintégrerez peut-être de l'intérieur, car vous avez beaucoup de failles. On fera une trêve, mais le jour où nous identifierons que vous êtes faibles, on vous attaquera.' 20 ans ont passé et c'est ce qui s'est passé", se remémore le docteur.