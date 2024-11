Le Qatar suspend sa médiation entre Israël et le Hamas jusqu'à ce que toutes les parties fassent preuve de "volonté et de sérieux"

Le Qatar met sur pause sa médiation. Dans un communiqué relayé sur X par son ministère des Affaires érangères, samedi 9 novembre, l'émirat a démenti tout retrait des négociations entre le Hamas et Israël annoncées par des médias, dont l'AFP, citant une source diplomatique. Mais il a ajouté qu'il avait "suspendu" ses efforts jusqu'à ce que toutes les parties fassent preuve de "volonté et de sérieux" pour mettre fin à la guerre. Dans ce message, le porte-parole du ministère, Majed al-Ansari, a indiqué que le Qatar avait informé les parties concernées de ses intentions il y a dix jours.

Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs @majedalansari : Qatar's efforts to mediate between Hamas and Israel are currently stalled #MOFAQatar pic.twitter.com/pvHFKuxqA2