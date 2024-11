Guerre en Proche-Orient : un responsable du Hezbollah tué par une frappe israélienne

Ce dimanche 17 novembre, l’armée israélienne a abattu un responsable du Hezbollah lors d’un raid aérien qui visait Beyrouth. Sur place, les habitants sont de plus en plus apeurés.

Un épais brasier s’élève au cœur de Beyrouth (Liban) ce dimanche 17 novembre. Vers 18h30, une frappe israélienne a touché un quartier commerçant. Bilan : deux morts et treize blessés. Une autre frappe a tué quatre personnes dont le porte-parole du Hezbollah, Mohammed Afif.

Les écoles de la capitale fermées en début de semaine

Au cours des 36 dernières heures, Tsahal affirme avoir frappé plus de deux cents cibles au Liban, notamment dans la banlieue sud et le centre de Beyrouth. Les autorités libanaises ont annoncé ce dimanche soir que les écoles seront fermées lundi et mardi par mesure de protection. Par ailleurs, le ministère de la Santé rapporte que le bilan des frappes aériennes des 16 et 17 novembre aurait fait une trentaine de morts et près de 130 blessés.