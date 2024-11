Guerre au Proche-Orient : nouvelles frappes israéliennes meurtrières à Beyrouth

Dans la matinée du samedi 23 novembre, une frappe aérienne israélienne a visé le quartier populaire de Basta à Beyrouth (Liban).

Il ne reste plus rien ou presque d’un immeuble visé par des attaques aériennes israéliennes dans le cœur de Beyrouth. Dans les gravats, les secouristes recherchent des survivants devant des habitants médusés et encore terrorisés. "Je dormais dans ma chambre lorsque des éclats de verre sont tombés sur nous, on s’est enfui dans la rue, on avait vraiment très peur" déclare un habitant. L’armée israélienne a frappé le bâtiment dans la matinée sans donner d’ordre d’évacuation. Selon des sources libanaises, c’est un dirigeant du Hezbollah qui était visé.

Israël continuera la guerre tant que les objectifs ne seront pas atteints

Certains pointent du doigt le mouvement chiite. "S’il y avait un membre du Hezbollah, est-ce qu’il avait le droit de rester ici parmi la population, est-ce qu’il n’est pas responsable de tous ces morts ?" s’indigne une habitante. Tsahal a multiplié ses raids aériens partout au Liban. L’État hébreu a réaffirmé dans la soirée du samedi 23 novembre sa volonté de continuer sa guerre au Liban tant que ses objectifs ne seront pas atteints.

